النشرة: حريق كبير بين بلدة برقايل ووادي الجاموس والدفاع المدني يعمل على إخماده

أفاد مراسل "النشرة" بـ"اندلاع حريق كبير بين بلدة ​برقايل​ و​وادي الجاموس​". وأكّدت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، في اتصال مع "النشرة"، "جهوزيّة عناصرها وتواجدهم على الأرض لإخماد الحريق".

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