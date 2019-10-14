أوساط 14 آذار للجمهورية: باسيل وضع نفسه بتصرف نصرالله

اعتبرت أوساط 14 آذار لصحيفة "الجمهورية" أن "مواقف وزير الخارجية جبران باسيل في مجلس الوزراء والجامعة العربيّة وخلال إحياء ذكرى 13 تشرين، تُشير بشكلٍ واضح الى أنّه وضع نفسه بتصرّف الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، لابتزاز الافرقاء الاخرين وأوّلهم رئيس الحكومة سعد الحريري"، لافتةً إلى أنّ "مبدأ باسيل هو: أعطوني وعوداً بالرئاسة وإلّا سأقلب الطاولة فوق رؤوسكم. وهذا يعني فعلياً أنّه طار البلد"
واعتبرت المصادر أنّ "باسيل في ذكرى 13 تشرين أطلق النّار باتجاه كلّ القوى السياسيّة من الحريري إلى القوّات وصولاً إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، ليقول: أنا القوي وأستمدّ قوتي من حزب الله".
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