شهيب: الانفتاح على سوريا هدفه سياسي بامتياز

علق وزير التربية اكرم شهيّب على موقف وزير الخارجية جبران باسيل في الجامعة العربية، مؤكدا ان "البيان الوزاري ومبدأ النأي بالنفس واضحين، وكذلك الإجماع العربي. وعليه، لم يكُن هناك من مُبرِّر للتفرّد الذي حصل، وبإبداء مواقف لم يتم الاتّفاق عليها في مجلس الوزراء"، لافتاً إلى أنّ "هذا الكلام يعبّر عن شخصيّة قائله، وليس عن موقف الدولة اللبنانيّة".

وفي حديث صحافي رأى شهيب أن "الكلام المُتجدّد حول موضوع الانفتاح على سوريا كان يجري التسويق له منذ مدّة تحت شعاراتٍ اقتصاديّة، ولكن هذا الأمر غير صحيح"، معتبراً أنّ "الهدف منه هو سياسي بامتياز وأبعاده معلومة، وهو بلا أدنى شك استثمار سياسي للأزمة الاقتصاديّة"، مضيفا:"المطلوب هو إجراءات علاجيّة بعيداً عن الاستثمار والمزايدة السياسيّة، والهروب من معركتي الرغيف والدواء عبر طرح أمور خلافيّة سياسيّة تزيد الأمور تعقيداً في ظلّ أزمة اقتصاديّة خانقة".