بري: اجتماع الحكومة اليوم مفصلي وتتوقف عليه جملة من التداعيات

اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري انّ "اجتماع الحكومة اليوم هو اجتماع مفصلي، وتتوقف عليه جملة من التداعيات، ما لم تُنجز الموازنة وتُحَلْ الى المجلس النيابي في الموعد الدستوري، وما لم تقترن بالاصلاحات المطلوبة على طريق معالجة الازمة"، مؤكدا انه "اذا لم تصل الموازنة في الموعد الدستوري الى المجلس، فمعنى ذلك اننا خطونا خطوات كبيرة الى الوراء".
وبحسب ما نقلت صحيفة الجمهورية، اوضح بري أنه مع اجراء التعيينات في اسرع وقت، مضيفا:"الاولوية الآن هي للتفرّغ بشكل جدي لإيجاد الحلول للأزمة التي تتفاقم. وامّا التعيينات، فقد يؤدي طرحها الى خلافات وتباينات ليس الآن وقتها، وبالتالي في الامكان إتمامها في اي وقت".
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