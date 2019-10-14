مصادر الجمهورية: نخشى ان يستغرق البحث بالموازنة ما استغرقته موازنة العام 2019

أوضحت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" انّ جلسة ​مجلس الوزراء​ اليوم هي لإخراج ​الموازنة​ من "سوق المناقشات العقيمة".

وأعربت المصادر عن خشية جدية من ان يستغرق البحث فيها ما استغرقته موازنة العام 2019، جرّاء الأسلوب "السفسطائي" الذي يجري اعتماده.

ولفتت الى "انّ البحث بين ان تَتضمّن الموازنة الجديدة سلة من الإصلاحات او ان تكون منفصلة عنها، يهدّد بإمكان العودة الى مناقشات لا تنتهي. وهو نقاش يمكن ان يتجدد بين فريق يدّعي الإصلاح ويتهم الآخرين بتجاهله، فيما الجميع يؤكدون الالتزام امام المجتمعَين العربي والدولي والمؤسسات المانحة بالبَت بالإصلاحات المطلوبة لتسييل مليارات سيدر واستدراج الإستثمارات".

من جهة أخرى، شددت مصادر وزارية مقرّبة من بعبدا على انه "من الضروري ان تنتهي مناقشات الموازنة اليوم، على أن تعقد الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا، للبَت بها نهائياً وإحالتها الى المجلس النايبي ضمن المهلة الدستورية".