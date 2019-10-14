العثور على سيدة في العقد الثالث مقتولة داخل منزلها في عكار

عُثر على سيدة في العقد الثالث من عمرها، مقتولة بعدد من الأعيرة النارية، في دارتها في بلدة القرقف بعكار.

ورجحت المعلومات الأولية أن تكون السرقة سبب الجريمة، علما أن منزل المغدورة بعيد نسبيا عن أقرب الجيران.