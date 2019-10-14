استنكر الوزير السابق يعقوب رياض الصراف في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "ما تعرضت له وفود التيار الوطني الحر المتوجهة من عكار للمشاركة في ذكرى 13 تشرين وقد اجرينا الاتصالات اللازمة بالقيادات الامنية في الوقت المناسب ثم لمواكبة العائدين".

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كانت هذه تفاصيل خبر الصراف استنكر ما تعرضت له وفود التيار المتوجهة من عكار للمشاركة بذكرى 13 تشرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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