الصراف استنكر ما تعرضت له وفود التيار المتوجهة من عكار للمشاركة بذكرى 13 تشرين

استنكر الوزير السابق يعقوب رياض الصراف في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "ما تعرضت له وفود التيار الوطني الحر المتوجهة من عكار للمشاركة في ذكرى 13 تشرين وقد اجرينا الاتصالات اللازمة بالقيادات الامنية في الوقت المناسب ثم لمواكبة العائدين".
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