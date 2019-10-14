ارتفاع ضحايا إعصار هاجيبيس باليابان إلى 35 قتيلا وأكثر من 100 جريح

ارتفع عدد ضحايا إعصار هاجيبيس، الذي ضرب 13 محافظة في ​اليابان​، إلى 35 قتيلا و71 مفقودا و أكثر من مائة جريح.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن سفينة شحن بنمية غرقت في خليج طوكيو وعلى متنها طاقم يبلغ عدده 12 عنصرا أنقذت قوات خفر السواحل اليابانية 4 منهم.

و تسبب الإعصار في انقطاع المياه عن 82 ألف منزل في 14 محافظة بينها فوكوشيما في حين غمر طوفان نهري محطة تحلية مياه في ايواكي.

وفي نفس السياق، قررت الخطوط الجوية اليابانية "جال" و خطوط عبر اليابان "آنا"، إلغاء 800 رحلة محلية بسبب الإعصار.