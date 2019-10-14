ارتفع عدد ضحايا إعصار هاجيبيس، الذي ضرب 13 محافظة في اليابان، إلى 35 قتيلا و71 مفقودا و أكثر من مائة جريح.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن سفينة شحن بنمية غرقت في خليج طوكيو وعلى متنها طاقم يبلغ عدده 12 عنصرا أنقذت قوات خفر السواحل اليابانية 4 منهم.
و تسبب الإعصار في انقطاع المياه عن 82 ألف منزل في 14 محافظة بينها فوكوشيما في حين غمر طوفان نهري محطة تحلية مياه في ايواكي.
وفي نفس السياق، قررت الخطوط الجوية اليابانية "جال" و خطوط عبر اليابان "آنا"، إلغاء 800 رحلة محلية بسبب الإعصار.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع ضحايا إعصار هاجيبيس باليابان إلى 35 قتيلا وأكثر من 100 جريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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