زلزال بقوة 5 درجات يضرب إندونيسيا دون أنباء عن خسائر بشرية

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أز ​زلزال​ا بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، ضرب منطقة تبعد 106 كم جنوب شرقي إندونيسيا. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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