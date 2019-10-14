أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إنه يعتزم مواصلة حملته الانتخابية كالمعتاد، وذلك بعد ارتدائه سترة واقية من الرصاص قبل يوم بسبب تعرضه لتهديدات أمنية كما نقلت قناة "سي بي سي" التي كشفت الأمر.



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كانت هذه تفاصيل خبر ترودو يتابع حملته الانتخابية بالرغم من تهديدات طالت أمنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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