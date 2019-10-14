شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: الوفد مستعد لكافة الاستحقاقات السياسية ..ولدينا كوادر قادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد أن بيت الأمة مستعد بشكل جيد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة لافتا إلى أن حزب الوفد صاحب تاريخ 100 عام ويحظى بخبرة سياسية كبيرة كما أنه قام بإعداد عدد كبير من الكوادر لخوض الانتخابات المقبلة.

وأضاف أبو شقة لـ"الخليج 365": الوفد ينتظر صدور قوانين الانتخابات وعلى رأسها قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر، لافتا إلى أن قوانين الانتخابات ستحدد النظام الانتخابى ونسب القوائم والفردى، وأن حزب الوفد جاهز لمواجهة كافة الاحتمالات.

وأكد رئيس حزب الوفد، أن بيت الأمة مستعد وبقوة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتا إلى أن الوفد سيكون رقما صعبا خلال أى استحقاق انتخابى فى الفترة المقبلة كما أشار إلى أن بيت الأمة يمتلك من الكوادر ما يؤهله للمنافسة وبقوة خلال هذه الانتخابات.