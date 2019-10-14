- 1/3
- 2/3
- 3/3
أخر رئيسة لعفرين لـاليمن العربي: سكان قرى شرق الفرات في العراء والجيش الحرينهب منازلهم
الإثنين 14 أكتوبر 2019
سيد مصطفى
قالت هيفين مصطفى، الرئيسة المشتركة للداخلية في شمال شرق سوريا، وأخر رئيسة مشتركة لكانتون عفرين، أن هناك الكثير من القرى في شرق الفرات هجرت من سكانها، وأصبح أهلها يبيتون في العراء، حيث بلغ عدد النازحين أكثر من 200 ألف نازح.
وأكدت مصطفى لـ"الخليج 365"، أن القوات التركية نجحت في دخول بعض القرى على الشريط الحدودي، والوضع بالقرب من رأس العين وتل أبيض ما بين الكر والفر، فلا تزال الجبهة مفتوحة، وقوات سوريا الديمقراطية تؤدي صمود بطولي .
وأضافت الرئيسة المشتركة للداخلية في شمال شرق سوريا، وأخر رئيسة مشتركة لكانتون عفرين، المعارضة السورية تركت حربها مع النظام لتتجه للإدارة الذاتية وقامت بعمليات سلب ونهب واضحة للقرى التي دخلتها على الشريط الحدودي.
وبينت مصطفى، أن آخر الجرائم التركية هو مقتل 11 مدني كانوا يحاولون الوصول لمدينة رأس العين ليشاركوا في مقاومة أهلها ضد الغزو التركي.
كانت هذه تفاصيل خبر أخر رئيسة لعفرين لـ"اليمن العربي": سكان قرى شرق الفرات في العراء والجيش الحر ينهب منازلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.