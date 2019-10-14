رئيس قبرص التركية يهاجم "أردوغان": نبع الدماء لا نبع السلام!

الموجز

شن رئيس قبرص التركية، "مصطفى أكينجي"، هجوما حادا علي عملية “نبع السلام” التي تنفذها تركيا في شرق الفرات.

وقال " أكينجي " عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : « إذا قولنا الآن أن هذه العملية هي نبع السلام، فإن الذي يُسال هو دم وليس ماء، ولذلك فإن أكبر أمنية لدي أن يتحول ذلك في أقرب وقت إلى حوار ودبلوماسية» .

واختتم "اكينجي" بتصريحات صحفية قائلا : يجب خلق وضع تستطيع فيه سوريا الحفاظ على حدودها ووحدة أراضيها وأن تستطيع فيه تركيا الإحساس بأمان حدودها، ولذلك ففي رأيي أن "تأسيس العلاقات من جديد بين تركيا وسوريا سيعود بالنفع الكثير.

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واعتبر مسؤولو أنقرة، تصريحات رئيس قبرص، والتي تعتبر بمثابة (محافظة تركية)، تجاوزاً للخطوط الحمراء، وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي: «تصريحات أقنجي هي خيانة لدماء أجدادنا».

نشر أوكتاي، نائب أردوغان، تغريدة عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي انتقد خلالها تصريحات أكينجي قائلا: “رئيس قبرص التركية مصطفى أكينجي أدلى بتصريحات سيئة لا تدعم تركيا في معركتها الصائبة ضد حزب العمال الكردستاني. تصريحات أكينجي هذه أوجعت عظام جنودنا والمجاهدين المتجاورين داخل مقبرة البسفور”.