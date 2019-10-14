فادي الجميل:فرص العمل الجديدة بقطاع الصناعة ستكون بمتناول الشباب اللبناني

أوضح رئيس جمعية الصناعيين، ​فادي الجميل​، في حديث صحفي تعليقا على ما أعلن عن توفر 3850 فرصة عمل شاغرة في قطاع الصناعة أن "فرص العمل الجديدة في القطاع الصناعي، ستكون في متناول الشباب اللبناني". ولم ينف أن "بعض المهارات تحتاج إلى تدريب، ولذلك سيتم التعاون مع برنامج التعليم التقني والمهني لإنشاء مراكز في مناطق التجمع الصناعي، وهناك حتماً الوظائف التي تناسب أصحاب الشهادات من إداريين وتقنيين وغيرها كثير".

ولفت إلى ان "الراتب سيكون مقبولاً بالطبع، ووفق ما هو متعارف عليه في السوق". وأوضح ان "المهن المتوفرة لم يكن يعمل في جميعها عمال أجانب، لا سيما في الإدارة والأعمال التقنية، قبل أن تصبح شاغرة".

وإذ لم ينكر الجميل أهمية حملة وزارة العمل، قال: "نحن كصناعيين كنا من أبرز الداعمين لها؛ لكن هناك أموراً كثيرة تزامنت بعضها مع بعض، وأنتجت توفر هذه الفرص، منها ما ورد في توصيات (ماكينزي) ومبادرة الحكومة لحماية الصناعات الوطنية، ونشاط وزير الصناعة لتحفيز القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة. هذه العوامل سمحت بتوفر هذه الفرص، وبالتالي وجود مقاربات جديدة في النظرة إلى دور القطاع الصناعي، الأمر الذي حفز الصناعيين".

ولفت الجميل إلى أن "الصناعة تخلق فرص عمل، ليس فقط في القطاع الصناعي وإنما في القطاعات الأخرى، مثل المصارف والنقل والإعلانات والأمن والصيانة وغيرها كثير، إذ إن الحركة الاقتصادية الصناعية تساهم في تحريك باقي القطاعات. والصناعيون برهنوا على أنه عندما يكون هناك تجاوب مع مطالبهم فإنهم يبادرون بتوفير الفرص".