ترودو: أعتزم مواصلة حملتي الانتخابية كالمعتاد

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إنه يعتزم مواصلة حملته الانتخابية كالمعتاد، وذلك بسبب تعرضه لتهديدات أمنية.

وأكد ترودو على هامش تجمع انتخابي في يورك ان "التهديدات الأمنية لن تغيّر على الإطلاق الطريقة التي أدير بها حملتي الانتخابية".

وكان ترودو يتحدث وهو يرتدي قميصا بأكمام قصيرة كما هي العادة خلال مهرجاناته الانتخابية، لكنه كان قد ارتدى السبت سترة واقية تحت ملابس بأكمام طويلة.