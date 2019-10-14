شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة خلال ثلاثة أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدق رئيس الجمهورية منذ أيام على قانون المحال العامة الجديد، بعد إقراره نهائيا من البرلمان، وتم نشره فى الجريدة الرسمية، ويتبقى صدور اللائحة التنفيذية للقانون، ليصبح نافذا وتطبق أحكامه بكافة تفاصيلها.

ونصت ‏(المادة الخامسة) من مواد الإصدار بقانون المحال العامة، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من ‏تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به وبما لا يتعارض مع أحكامه.

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وحدد القانون الجديد المقصود بالمحل العام، ليتبين نوعية المحال الخاضعة لأحكامه، وهى: "كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو في العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية"، وسيطبق القانون على المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة، والملاهى.