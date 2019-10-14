شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة تواطؤ قطر مع أنقرة فى دعم العدوان التركى على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن أمير قطر تميم بن حمد أصدر قرارا تم تعميمه على جميع الوسائل الإعلامية بإصدار أخبار مضللة عن أكراد سوريا، حيث بدأت بالفعل قناة الجزيرة والصحف المحلية في نسج العديد من الخيالات حول أكراد سوريا وأنهم يسعون إلى افتعال الأزمات والاستقلال بمنطقة الشمال السوري ويقومون بدعم أكراد تركيا في رفضهم التام لسياسات أردوغان القمعية.

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وأضاف موقع قطريليكس، أن تلك التوجهات الأميرية تأتي ضمن سلسلة الدعم التي توفرها الدوحة لرجب طيب أردوغان في حربه الغاشمة على الدولة السورية عبر إغارة جنوده على منطقة الشمال في حملة عسكرية موسعة انطلقت منذ يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أنه فور انطلاق العمليات العسكرية على الأراضي السورية أجرى تميم بن حمد اتصال برجب طيب أردوغان لدعمه خلال غاراته العسكرية الغاشمة على السوريين التي أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف وتهجير أكثر من 200 ألف سوري من منازلهم جراء اشتداد وتيرة العمليات العسكرية من جانب القوات التركية على المدنيين.