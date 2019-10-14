قرقاش: اجتماع القاهرة أكد العزلة السياسية لبعض الدول

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة بعث برسالة واضحة عن العزلة السياسية التي باتت تعانيها بعض الدول.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «رسالة القاهرة واضحة وصريحة، فالعزلة السياسية وتهميش الموقع والخروج عن الإجماع نتيجة طبيعية حين تبيع سيادتك وترتهن أمنك ويعزلك محيطك، رسالة ناصحة ولعلهم يدركون».

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