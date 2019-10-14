سياسيون أكراد لـ«الاتحاد»: الغزو جريمة حرب متكاملة الأركان

أحمد عاطف -عبدالله أبوضيف - شعبان بلال (القاهرة)

اعتبر خبراء ومحللون أن العدوان التركي على شمال شرق سوريا جريمة حرب متكاملة الأركان، لاسيما أن قوات أردوغان سمحت بهروب مئات المحبوسين من تنظيم «داعش» الإرهابي في سجون المنطقة الشمالية، وأدى العدوان إلى تهجير أكثر من 160 ألف سوري حتى الآن، ولا تزال الأرقام في ازدياد.

وكشف الدكتور أنور المشرف، مستشار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عن أن الجيش التركي سمح بهروب المئات من المحبوسين من تنظيم داعش الإرهابي في سجون المنطقة الشمالية، عبر قواته المدعومة بعناصر جماعة الإخوان على الأرض.

وأشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية والشعب السوري يحاربون لآخر قطرة دم للحفاظ على الأراضي السورية أمام العدوان التركي الذي يحاول احتلال الأراضي بعد تهجير أكثر من 100 ألف بالفعل إلى هذه اللحظة وإقامة مناطق عازلة يحاول السيطرة عليها وسط مقاومة باسلة من الشعب السوري.

من جهته، أكد حسن حسين أحد ناشطي المنطقة الشمالية في سوريا، أنه يجب تكثيف الجهود الدولية لوقف العدواني التركي على الشعب السوري والمناطق الحدودية، مع قيام الجيش التركي بعملية واضحة لتوسيع حدود الدولة التركية على حساب الأراضي السورية وممتلكات وثروات الشعب السوري. وتابع: «يساعده في ذلك عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية، ومستغلاً حالة العداء بين الأكراد وقوات تنظيم داعش الإرهابي بعد نجاح القوات في تحجيم سيطرة داعش وطردهم من الرقة». وأضاف حسين أن نحو 160 ألف مهجر حتى هذه اللحظة خرجوا من المحافظات الحدودية المعرضة للاعتداء ولا زالت الأرقام في ازدياد، وهو الأمر الذي يشكل جريمة حرب متكاملة الأركان يجب التعامل معها.

وأشار إلى أن الشعب السوري سيستمر في الدفاع عن أراضيه وثرواته أمام الاعتداء التركي، ولا يمكن القبول بالتهديدات التي يطلقها أردوغان عن اللاجئين السوريين في تركيا واستخدامهم لاحتلال الأراضي السورية.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري المستشار أحمد حافظ، إن مصر تولي أهمية كبيرة لوحدة سوريا وشعبها وسلامتها الإقليمية وتحرص دائماً على العمل على صيانة ذلك.

وأكد المستشار أحمد حافظ في تصريحات لـ «الاتحاد» بعد لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري بوفد «مجلس سوريا الديمقراطية، أن مصر أيضاً تقف على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب السوري الشقيق.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على أن مصر تدين العدوان التركي على سوريا، واعتباره احتلالاً لأراضي بلد عربي شقيق، مؤكداً على أن مقاومته تعد حقاً شرعياً للدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال رياض درار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، إن للعدوان التركي على سوريا تأثيرات كارثية وخطيرة على الأوضاع الميدانية هناك، مشدداً أن هناك عواقب إنسانية جسيمة على الأرض وموجات نزوح جماعية.

وشدد رياض درار في تصريحات لـ«الاتحاد» على أن للعدوان التركي تبعيات أخرى ترتبط بمسار محاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والمنطقة، وهروب عناصر داعش بعد القبض عليها والتخلص منها في سوريا.