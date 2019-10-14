«الفاو»: وضع الجراد في اليمن لا يزال خطيراً

جنيف (وكالات)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» إن مجموعات من الجراد الصحراوي تشكلت على ساحل البحر الأحمر في اليمن، والمناطق الداخلية، وأجزاء من الحافة الغربية لـ«رملة السبعتين» بين مأرب وعتق، تمثل خطراً على الإنتاج الزراعي والمراعي، مشيرة إلى أن تكاثر الجراد مستمر حتى منتصف شهر أكتوبر الجاري.

وأضافت الفاو، أن نزول الأمطار مؤخراً ساعد على تصاعد حالة الجراد الصحراوي في المناطق الداخلية والساحلية، ما يهدد الإنتاج الزراعي بحلول نهاية الصيف، وسيتبع ذلك زيادات أخرى على جانبي البحر الأحمر خلال فصل الشتاء القادم من نوفمبر فصاعداً.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» إن اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية حالية في العالم، وهي الأكثر قلقاً والأكثر تعرضاً للخطر، وهناك خطر متوسط إلى كبير، مع غياب دور الجهات المختصة لإنقاذ محاصيل المزارعين والمراعي ومنع الخسائر وحماية سبل عيشهم من الأضرار التي قد تسببها زيادة خطر الجراد على الإنتاج الزراعي والمراعي.

وأشارت المنظمة إلى أن انعدام الأمن في مناطق تكاثر الجراد وعدم كفاية القدرات مثل المعدات وصناديق التشغيل، تعوق عمليات المسح والسيطرة في اليمن، وللتصدي للظاهرة جزئياً، أطلقت المنظمة نداءً عاماً للمجتمع الدولي.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، التابعة للأمم المتحدة، أعلنت في بيان لها في شهر يوليو الماضي، أنها حشدت 300 مليون دولار لمحاربة الجراد الصحراوي في اليمن.

وفي سياق متصل، قالت منظمة الصحة العالمية، إن العدد التراكمي لحالات الكوليرا المشتبه بها والمبلغ عنها في اليمن منذ أكتوبر 2016 وحتى أغسطس 2019، بلغت 2 مليون و36 ألفاً و960 حالة، بما في ذلك 3 آلاف و716 حالة وفاة بمعدل وفيات بنسبة 0.18%.

وأشارت المنظمة الدولية في تقريرها عن حالة الكوليرا في اليمن أغسطس 2019، إلى أن اليمن عانى من 3 موجات لمرض الكوليرا خلال الأشهر الثلاثة والعشرين الماضية، جراء انهيار القطاع الصحي، وارتفاع معدلات سوء التغذية بين النساء والأطفال، الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وتسبب ممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية في تعطل شبكات الصرف الصحي وإيقاف نفقات مشاريع المياه، بالإسهام في انتشار الكوليرا، الأمر الذي يزيد من تعقيد الوضع الإنساني المتردي في اليمن.

وأوضح تقرير منظمة الصحة العالمية أن المحافظات الخمس ذات أعلى معدل هجوم تراكمي لمرض الكوليرا هي «عمران، المحويت، صنعاء، البيضاء، ذمار»، وسجلت محافظات «حجة، إب، الحديدة، تعز»، أعداداً كبيرة من حالات الوفاة.

ووفقاً لبيان سابق للأمم المتحدة، حظرت ميليشيات الحوثي الإرهابية خلال السنوات الماضية وصول اللقاحات إلى المناطق التي تسيطر عليها، ولم تتمكن الأمم المتحدة من توزيع لقاحات الكوليرا حتى مايو 2018، كما منعت الميليشيات الحوثية إيصال نصف مليون جرعة من لقاح الكوليرا إلى اليمن.