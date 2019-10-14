الحوثيون يستغلون ذوي الاحتياجات الخاصة

صنعاء (وكالات) كشف تقرير صادر عن مركز الإعلام الإنساني اليمني، استغلال ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران للمعاقين في مختلف المناسبات، وذلك من خلال حشدهم للمشاركة في مسيرات مؤيدة للجماعة الانقلابية أو في إحياء فعاليات طائفية ومذهبية تنظمها الميليشيات بين الحين والآخر. وقال أحد الناشطين من ذوي الإعاقة: «إن المشرف الحوثي، علي مغلس، طلب من مراكز وجمعيات الصم والبكم والمكفوفين حشد المئات من أعضائها في مسيرات تنظم في ميدان السبعين وتسجيل من يحضر منهم، حتى يحصل على مساعدات غذائية تقدمها المنظمات الدولية، ومن لم يحضر يُحرم من تلك المساعدات».

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