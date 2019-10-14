إحباط محاولة تهريب أموال للميليشيات في الساحل الغربي

عدن (الاتحاد) أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي، إحباط محاولة تهريب أموال كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران.

وأفاد مصدر في قوات «اللواء 11 عمالقة» بأن وحدة عسكرية تابعة للواء تمكنت من إحباط محاولة تهريب مبالغ مالية كبيرة تصل إلى أكثر من 120 مليون ريال يمني على متن شاحنة محملة بالأبقار بين مديريتي «المخا» و«حيس».

وأشار المصدر إلى أن الأموال المضبوطة كانت في طريقها لقيادات حوثية في منطقة «المحجر» التي لا تزال خاضعة لسيطرة الميليشيات، لافتاً إلى أن قوات «اللواء 11 عمالقة» ترابط على طول الخطوط الواصلة بين المناطق المحررة في الساحل الغربي والمناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة الحوثيين قرب «المخا».

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