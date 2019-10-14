مجازر وحرب إبادة عرقية قوات تركية تقصف قافلة إنسانية

رأس العين (وكالات)
قتل 11 شخصاً وأصيب 74 آخرون بجروح في قصف للجيش التركي، أمس، لقافلة مدنية تضامنية لعرب من «تل حميس» كانوا متوجهين إلى مدينة رأس العين للتعبير عن رفضهم العمليات العسكرية التركية في المنطقة.
وأفاد شهود عيان بأن من بين القتلى والجرحى صحفيين محليين وأجانب.
من جانبها، قالت قوات سوريا الديمقراطية «إن الجيش التركي استهدف قافلة مدنيين من سكان شمال شرق سوريا كانوا قد توجهوا إلى مدينة رأس العين للتعبير عن رفضهم للغزو التركي فأوقعت عشرات الضحايا المدنيين قتلى وجرحى».
وأضافت قسد في بيان: إن تركيا، وبحضور العديد من وسائل الإعلام العالمية، تستمر مع الفصائل المتحالفة معها بارتكاب «المجازر» بحق المدنيين في شمال وشرق سوريا وتمارس حرب إبادة عرقية.
وأضاف البيان أن القافلة المتجهة إلى مدينة رأس العين، كان يرافقها عدد من الصحفيين من وسائل الإعلام وبحماية أفراد من قوى الأمن الداخلي، تم استهدافها بشكل مباشر.
وحمل البيان المجتمع الدولي مسؤولية ما يتعرض له المدنيون من مجازر على يد الجيش التركي على حد وصفه. يذكر أن تركيا بدأت عملية عسكرية داخل سوريا ضد القوات الكردية، في خطوة لاقت إدانات دولية.
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