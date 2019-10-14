أميركا: أردوغان يتمادى في خططه التوسعية بسوريا

واشنطن (أ ف ب)

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب زهاء 1000 جندي من شمال سوريا، وأكد أن وزارة الخزانة الأميركية مستعدة للمضي قدماً في فرض عقوبات على تركيا، فيما أشار وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إلى أن أنقرة ستتمادى في هجومها إلى مسافة أبعد في الجنوب والغرب مما كان مخططاً في البداية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، إن التوغل في سوريا سيمتد من كوباني في الغرب إلى الحسكة في الشرق بعمق حوالي 35 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، فيما كانت خططه الأولى 30 كيلومتراً.

وأكد أردوغان أن التوغل التركي في سوريا سيمتد من كوباني في الغرب إلى الحسكة في الشرق بعمق حوالي 35 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، مضيفاً إن بلدة رأس العين أصبحت بالفعل تحت السيطرة التركية.

وذكر أردوغان في مؤتمر صحفي في إسطنبول أن القوات التي تقودها تركيا حاصرت أيضاً بلدة تل أبيض السورية الحدودية إلى الغرب من رأس العين في الحرب التي تشنها على مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تصفها أنقرة بأنها منظمة إرهابية.

وقال أردوغان: «ركزنا أولاً على المنطقة التي يبلغ طولها 120 كيلومتراً بين رأس العين وتل أبيض، ومن ثم سنقسم الممر البالغ طوله 480 كيلومتراً من المنتصف».

وأضاف «بعد ذلك سنسيطر على الحسكة من جانب وعين العرب كوباني في الجانب الآخر ونكمل العملية» في إشارة إلى البلدتين الواقعتين على جانبي محور التركيز الحالي للعمليات. وتابع قائلا: «سنذهب إلى عمق 35 كيلومتراً».

وقال أردوغان إن القوات التي تقودها تركيا سيطرت حتى الآن على 109 كيلومترات مربعة، تشمل 17 قرية حول تل أبيض وأربع قرى حول رأس العين.

إلى ذلك، أوضح مارك إسبر، أن الرئيس دونالد ترامب أمر بسحب نحو ألف جندي من شمال سوريا، مع احتدام المعارك جراء العدوان التركي.

وقال إسبر لشبكة «سي بي إس» الأميركية: «تحدثت مع الرئيس بعد نقاشات مع باقي أعضاء فريق الأمن القومي، ووجّه بأن نبدأ بسحب للقوات من شمال سوريا».

وأفاد الوزير لشبكة «فوكس نيوز» أن عدد العناصر الذين سيتم سحبهم هو «أقل من ألف».

وأضاف: «لا يمكنني تقديم إطار زمني لأن الأمور تتبدل كل ساعة، ونريد أن نضمن بأن نقوم بذلك بشكل آمن للغاية ومدروس». وواجه ترامب اتهامات بالتخلي عن حليف أساسي في الحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، بعدما أمر القوات الأميركية الخاصة بالانسحاب من المنطقة الحدودية.

وأفادت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أن القوات الأميركية قرب الحدود الشمالية لسوريا تعرضت لنيران مدفعية تركية، محذرة من أن الولايات المتحدة مستعدة لمواجهة أي عمل عدائي «بتحرّك دفاعي فوري».

وأكد البنتاجون أن انفجاراً وقع على بعد مئات الأمتار من موقع أميركي قرب بلدة كوباني «عين العرب»، في منطقة «يعرف الأتراك تواجد القوات الأميركية فيها».

وقال إسبر لـ«سي بي إس»: «نجد أن لدينا قوات أميركية عالقة على الأرجح بين جيشين في حالة مواجهة يتقدمان وهو وضع لا يمكن السماح باستمراره».

وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أمس الأول، أن ترامب أذن بفرض عقوبات جديدة لمنع تركيا من مواصلة عمليتها العسكرية لكنه لم يفعلها بعد. وقال منوتشين لشبكة «ايه بي سي» الأميركية، أمس، «بإمكاننا وقف جميع التعاملات المالية بالدولار للحكومة التركية بأكملها».

وأضاف: «إنه أمر قد نقوم به، وهناك تفويض كامل للقيام بذلك وهو أمر يمكن للرئيس في أي لحظة أن يطلب مني القيام به».

وقال إسبر: في مقابلة مع برنامج «واجه الأمة» (فيس ذا نيشن): «في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة علمنا أن الأتراك يعتزمون على الأرجح مد هجومهم إلى مسافة أبعد في الجنوب والغرب مما كان مخططاً في البداية».

وتابع قائلا: «علمنا أيضاً في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أن قوات سوريا الديمقراطية تسعى لإبرام اتفاق مع السوريين والروس لشنّ هجوم مضاد على الأتراك في الشمال». ووصف الوزير وضع القوات الأميركية بأنه: «لا يمكن أن يستمر كما هو عليه».