قمة مصرية إثيوبية مرتقبة في موسكو بشأن سد النهضة

أحمد عاطف (القاهرة)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الفترة الماضية شهدت محاولات كثيرة وكبيرة لتزييف وعي المصريين، مشيراً إلى أن الذي أنجزه الجيش في مصر الفترة الماضية فوق الخيال ويُكتب في التاريخ، مشدداً على أن الجيش المصري يفرض السيطرة الكاملة على سيناء.

وأشار السيسي إلى أن مصر تخطط للاكتفاء في الساحل الشمالي بمياه التحلية من البحار، مشيراً إلى أن هناك لقاء مرتقباً مع رئيس الوزراء الإثيوبي (آبي أحمد) لاستكمال مفاوضات سد النهضة في موسكو.

وشدد السيسي، في إطار فاعليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة المصرية أمس، على أنه ترشح للرئاسة بعد أن طلب الشعب المصري منه ذلك، مؤكداً أن مصر دولة تحافظ على حدودها ومصالحها ولا تعتدي على أحد ولا تتدخل في شؤون الدول بالإضرار ولكن تسعى للحوار.

وحول التدخل في شمال سوريا، أكد السيسي على أن من فعل هذا بسوريا هم أهلها لأن المطلوب كان فقط إشعال الموقف، مشيراً إلى أنها جاءت نتيجة حروب الجيل الرابع، التي تهدف لإشعال الموقف وتحرك الشعوب وعند تحركها تنتهي الدولة، وما يجب أن يصر عليه المواطنون هو عدم المساس بمؤسسات الدولة واللجوء للقانون، مؤكداً أن مصر والدول العربية لديها موقف واضح وإجماع على رفض التدخل التركي في سوريا.

ورفض السيسي وصف نقل وتعويض أهالي سيناء من المناطق الحدودية بالتهجير، موضحاً أن حجم السيطرة والاستقرار الأمني تحسن كثيراً في سيناء ويحتاج جهداً أكبر وتعاوناً أكثر مع الأهالي في سيناء، مؤكداً أن الدولة لم تهجر أحداً وأن ما قامت به الدولة في سيناء هو إخلاء منازل ومزارع وآلاف الأنفاق الملاصقة للخط الحدودي في رفح مع تعويض الأهالي، وهو ما لا يمكن تسميته تهجيراً مثلما حدث في 1967.