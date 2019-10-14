مصر: إحالة أوراق المتهم الليبي في هجوم الواحات للمفتي

أحمد القاضي – عبد الله أبوضيف (القاهرة)

أحالت محكمة عسكرية مصرية أوراق الإرهابي الليبي عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى أمس إلى المفتي تمهيداً لإصدار الحكم النهائي بإعدامه. والمسماري من أصل 43 متهماً في القضية المعروفة إعلاميا باسم حادث الواحات البحرية، الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن المصري وإصابة 13 آخرين في 20 أكتوبر 2017 بطريق الواحات البحرية غربي القاهرة..

وأكد اللواء عبد الرافع درويش، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، أن صدور حكم الإعدام سيكون بمثابة القصاص لشهداء قوات الأمن المصرية، مشيراً إلى أن مصر نجحت في تقديم نموذج مهم حول تقديم العناصر الإرهابية للمحاكمة أمام العالم لتثبت عدلها ونزاهتها.

وأضاف درويش لـ«الاتحاد» أن المسماري شارك في عملية إرهابية ضد الجنود المصريين ومن حق أهالي هؤلاء الشهداء أن يتأكدوا من تحقق القصاص ممن قتل أولادهم، مشيرًا إلى أن العدالة الناجزة مطلب شعبي خاصة في قضايا الإرهاب الذي تواصل مصر محاربته بنجاح منذ ثماني سنوات بسبب الأحداث في المنطقة.

وكشف مصدر قانوني لـ«الاتحاد» عن رفض المتهم الليبي توكيل محامين له، معتبرا أن الاحتكام للقانون المدني شيء من الكفر بالأساس، وأنه غير مقتنع دينيا بهيئة المحكمة من الأساس.

وكانت التحقيقات قد بينت أن المسماري، المتهم الرئيسي في حادث الواحات الإرهابية، تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري عماد الدين أحمد، وأنه شارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات، واختطاف الضابط المصري محمد الحايس.

وأظهرت التحقيقات أيضا أن المسماري تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية، على طرق استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات، وبعدها تسلل إلى مصر من أجل تأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات ليكون نواة لتنظيم إرهابي، تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت الحيوية.