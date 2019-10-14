زعيم شمال قبرص: العدوان التركي «نبع دماء»

نيقوسيا (وكالات)

رفض زعيم شمال قبرص، مصطفى أقينجي، العدوان التركي على الشمال السوري، مطالباً بوقف الحرب والجلوس للحوار والدبلوماسية للتغلب على المشكلات القائمة.

وقال أقينجي في بيان له أمس: «إذ قلنا إن هذا التحرك التركي نبع سلام، فإن الذي يتدفق منها دم وليس ماء، ولذلك على الجميع وقف الحرب، والاحتكام للدبلوماسية والحوار لحل الأزمات»، معلناً عدم دعمه لعدوان نظام رجب طيب أردوغان.

وتابع قائلاً: «إذا قلنا إن العملية التي شنتها تركيا باسمنا عام 1974 عملية سلام، فإن الذي نزف حينها دم أيضاً، وهذا ما نراه يتكرر حالياً في التدخل العسكري التركي شمالي سوريا».

ولفت إلى أن الأزمة في سوريا شارفت على عامها العاشر، أي 10 سنوات تقريباً والدماء تنزف هناك، وإذا استمر الأمر على هذا الحال، سيكون تحقيق السلام صعب المنال.

واعتبر زعيم القبارصة الأتراك أنه يتعين على أنقرة تأمين نفسها، وتحقيق الاستقرار من خلال عملها على إقامة حوار بين العرب والكرد والتركمان والترك في المنطقة.

وشدد أقينجي على «ضرورة أن تكون الأوضاع في صالح الحفاظ على سيادة الأراضي السورية». وسارعت أنقرة إلى إدانة وصف أقينجي، وقال فؤاد أوقطاي نائب أردوغان: إن «الجيش التركي ينفذ عملية نبع السلام في سوريا بالروح نفسها التي نفذ بها عمليته في قبرص عام 1974».

وفي 20 يوليو من عام 1974، أطلقت تركيا عملية عسكرية لغزو جزيرة قبرص، واستمرت حتى أغسطس من العام نفسه.

وباتت جزيرة قبرص، منذ ثمانينيات القرن الماضي، مقسمة بعد أن اجتاح الجيش التركي شطرها الشمالي.