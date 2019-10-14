ملك البحرين: تهديد الملاحة يعطل التجارة ويربك أسعار النفط

المنامة (بنا) أكد ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، أن أي تهديد لحرية الملاحة يعتبر معطلاً للتجارة العالمية ومربكاً لأسعار النفط وتحدياً للنظام العالمي. وأوضح الملك حمد بن عيسى، خلال رعايته افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، أن على المجتمع الدولي أن يتكاتف لاتخاذ خطوات حازمة لردع «المخالف» و«المعتدي» وإلزامه بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف أن «عالمنا يشهد اليوم متغيرات متسارعة وتحديات طارئة، تستوجب منا إيجاد صيغة مناسبة من التعامل المرن، والتفكير المتجدد، للحفاظ على تقدمنا المستمر في ميادين العمل والإنتاج».

وكانت البحرين، أعلنت أنها ستكون جزءاً من جهود تقودها الولايات المتحدة بالتعاون مع دول أخرى لتأمين الملاحة البحرية في مياه الخليج، في أعقاب هجمات تعرّضت لها ناقلات نفط وسفن تجارية.

وذكر العاهل البحريني أن المملكة «ستقوم بدورها في هذا العمل المشترك لتأمين الممرات الدولية للتجارة والطاقة وحرية الملاحة في المنطقة».

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