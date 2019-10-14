أردوغان يتحدى حظر الأسلحة

اسطنبول (أ ف ب)

تحدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، التهديدات الغربية بفرض عقوبات على أنقرة وحظر تصدير الأسلحة إليها، مؤكداً أن هذه التهديدات لن تدفعها لوقف عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا.

وقال أردوغان في خطاب متلفز: «بعدما أطلقنا عمليتنا، واجهنا تهديدات على غرار عقوبات اقتصادية وحظر على بيع الأسلحة لأنقرة، لكن من يعتقدون أن بإمكانهم دفع تركيا للتراجع عبر هذه التهديدات مخطئون كثيراً». وأعلنت كل من فرنسا وألمانيا السبت تعليق تصدير الأسلحة إلى تركيا على خلفية العملية التي أطلقتها ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

وتصف تركيا وحدات حماية الشعب الكردية بـ «الإرهابية» باعتبارها امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضد أنقرة، بينما لعبت هذه القوات التي دعمها الغرب دوراً أساسياً في المعارك ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأعلن أردوغان أنه تحدّث هاتفياً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وبحث معها مسألة حظر الأسلحة. ورفض كذلك فكرة أي وساطة بين أنقرة ووحدات حماية الشعب الكردية.