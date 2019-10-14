روما (د ب أ) أنقذت سفينة الإنقاذ «أوشن فايكينج» 176 مهاجراً كانوا في زورق في عرض البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا ليل السبت الأحد، حسبما غردت منظمة الإغاثة «إس.أو.إس. ميديترينيي» على موقع «تويتر» للتواصل. وذكرت المنظمة عبر حسابها على «تويتر» أن عمال الإنقاذ انتشلوا 102 من المهاجرين بينهم تسعة أطفال وأربع نساء حوامل من قارب مطاطي قبالة ساحل ليبيا أمس، بعدما تم إنقاذ 76 آخرين من قارب آخر ليلاً. وقالت المنظمة أمس «رغم أنهم جميعاً منهكون جراء عملية هروبهم الخطيرة، تبدو حالة جميع الناجين مستقرة حتى الآن».

ولم يتضح إلى أين ستحمل السفينة المهاجرين.

ورغم الجهود التي يبذلها قادة أوروبا، لا توجد آلية حتى الآن بشأن كيفية توزيع المهاجرين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ 176 مهاجراً في عرض البحر المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.