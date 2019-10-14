شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. طائرات حربية تركية تقصف موكبا للصحفيين فى سوريا والان مع التفاصيل
كشفت منصات تابعة للمعارضة التركية، عن إقدام طائرات حربية تركية باستهداف موكب يضم صحفيين أجانب فى الشمال السورى وذلك خلال العدوان الذى تشنه قوات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على شمال سوريا.
ونشرت منصات تابعة للمعارضة التركية، فيديو قالت فيه إن طائرات حربية تابعة لتركيا قصفت موكب مدني يضم صحفيين أجانب فرنسا والبرازيل وأمريكا وصحفيين محليين، كان متجه من بلدة تمر باتجاه مدينة رأس العين.
وأضافت أن القصف أسفر عن استشهاد وجرح بعض المدنيين. وأنباء تفيد عن مقتل بعض الصحافيين بحسب الصحافية الفرنسية.
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