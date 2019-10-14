إدارة شمال وشرق سوريا الذاتية لـ"اليمن العربي": غزو أردوغان يعيد للأذهان جرائم العثمانيين

إدارة شمال وشرق سوريا الذاتية لـاليمن العربي: غزو أردوغان يعيد للأذهان جرائم العثمانيين الإثنين 14 أكتوبر 2019 سيد مصطفى قالت إليزابث كورية، نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، إن الغزو السوري لشمال شرقي سوريا هو عمل بربري من أردوغان يستهدف كل السوريين بمختلف عرقياتهم ولغاتهم وإثنياتهم.

Advertisements وأكدت كورية لـ"الخليج 365"، أن قتل السوريين يعيد لأذهانهم إجرام الدولة العثمانية أساس فكر أردوغان، وهذا يتضح حين شن هجوم قوي على المدنيين وقصف بيوت المدنيين. وأضافت نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، أن أردوغان يهدف لإحتلال جزء من سوريا وإرجاع الإمبراطورية العثمانية، بل إن التسميات تعيد فكرة الغزو العثماني، ومعها الأعمال الإرهابية التي يستخدم اسم الله فيها في قتل المدنيين.

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