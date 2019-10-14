شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نائب كردى لـ"قوات أردوغان": لا دباباتكم ولا عساكركم ستطردنا من أرضنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت منصات تابعة للمعارضة التركية، تصريحات نائب كردى يشن فيها هجوما عنيفا على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وقواته التى تشن قصف مدفعى ضد الأكراد فى شمال سوريا.

ونقلت المنصات التابعة للمعارضة التركية، عن النائب الركى رسالته للأكراد قائلا:"تتهموننا أننا قتلة، ولكن من يقتل الناس هو أنتم، أنا كردي والتاريخ يشهد لي وأنا أعيش في كردستان، كنتم أنتم "الأتراك" تأكلون العشب في منغوليا".

وتابع النائب الكردى:" هذه ليست أرضكم بل نحن أصحابها الحقيقون، فلا دباباتكم ولا عساكركم يستطعان أزحتنا من أرضنا ولن تستطيعوا إبادتنا".