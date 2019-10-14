شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يؤكد: كلمة السيسى فى الندوة التثقيفية أجابت عن أسئلة تشغل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسى خلال الندوة التثقيفية، أجابت على العديد من الأسئلة التى كانت تشغل بال المصريين، وهو ما يؤكد صراحة الرئيس السيسي مع الشعب المصري، ووضعه دائما أمام القضايا المطروحة والتى تهم الدولة المصرية، وهذا ما عودنا عليه الرئيس السيسي منذ أن اختاره الشعب المصرى.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان فى تصريح له، أننا نقف جميعا بجوار القيادة السياسية فى القضايا الهامة والتى تشغل البلاد، والتأكيد على مساندة الدولة فى كل ما تقوم به من محاربة الإرهاب، والسعى لحل أزمة سد النهضة، وقضايا التى تهم المواطن المصرى، لافتا أن هناك دور كبير على المواطن المصرى وهو مواجهة الشائعات، وعدم تصديق أى أمور تقوم بترويجها قنوات أو إعلام الإخوان، وهذا يحتاج لتحرك من جميع أبناء الشعب بشكل مستمر.

وتابع أن الفترة الحالية، قنوات الإخوان الممولة تقوم ببث الأكاذيب لنشر الفتنة والإحباط وتشكيك المواطنين فى قياداتهم السياسية، وهو ما يحتاج إلى تفعيل دور المؤسسات فى مواجهة هذه الأكاذيب وعدم تصديقها.