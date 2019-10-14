فرنسا: سنتخذ إجراءات خلال ساعات لضمان أمن قواتنا شمال سوريا

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رويترزالإثنين 2019/10/14 03:35 ص بتوقيت أبوظبي
العدوان التركي على الأراضي السورية يتواصل
ذكرت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، في بيان الإثنين، إن فرنسا ستتخذ إجراءات في الساعات المقبلة لضمان سلامة جيشها وأفرادها المدنيين الموجودين في شمال شرق سوريا.
تمتلك فرنسا قوات خاصة في المنطقة، في إطار مشاركتها ضمن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي.
وتواصل القوات التركية عدوانها العسكري، الذي بدأته الأربعاء الماضي، على الشمال السوري، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.
كان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أعلن، الأحد، أن الرئيس دونالد ترامب أمر جميع القوات الأمريكية بالانسحاب من شمال سوريا لتفادي نزاع "خرج عن زمام السيطرة" بين تركيا والمقاتلين الأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة، في خضم الفوضى المتزايدة في سوريا.
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