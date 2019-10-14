حريق ضخم يلتهم كنيسة مارجرجس التاريخية جنوبي القاهرة

الإثنين 14 أكتوبر 2019

الخليج 365

التهم حريق ضخم جزءا كبيرا من كنيسة "مارجرجس" التاريخية بجنوب القاهرة، قبل أن يتم السيطرة عليه من جانب قوات الدفاع المدني.



وقال مصدر أمني مصري إن حريقا هائلا اندلع بكنيسة مارجرجس بمنطقة حلوان جنوب القاهرة مساء الأحد.

وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أن 8 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف تحركت على الفور إلى مقر الكنيسة، وتم السيطرة على الموقف وإخماد الحريق.

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وأضاف أنه عقب إخماد الحريق سيتم فحص الموقع للتعرف على الأسباب التي أدت إلى نشوبه، مستبعدا وجود شبهة جنائية أو فرضية العمل الإرهابي.

وأكد المصدر الأمني أنه لا توجد أي خسائر بشرية أو إصابات حتى الآن.

من جانبه، قال الأنبا بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات، إن حريقا هائلا اندلع داخل كنيسة مارجرجس التاريخية، تسبب في خسائر كبيرة في المبنى، مؤكدا أنه لا يوجد خسارة في الأرواح ولا يوجد إصابات.