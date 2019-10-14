شكرا لقرائتكم خبر عن هالة أبو السعد: الغزو التركى لسوريا يتنافى مع كل الأعراف ويجب محاسبة أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد أن العدوان التركى على الأراضى السورية هو انتهاك يتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية، مشيرا إلى أن هذا الجرائم التى يرتكبها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان هو انتهاك للحدود دول الجوار.

وقالت النائبة هالة أبو السعد، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن هذه الجرائم لا ينبغى السكوت عنها، ولا يجب الصمت على هذا الانتهاك ضد الأقلية الاكراد، وهناك ضرورة لتحرك دولى لمحاسبة أردوغان على جرائمه، مشيرة إلى أن الشعب التركى هو شعب صديق لمصر، وأن القاهرة منذ بداية العدوان وأعلنت رفضها له وضرورة التصدى لهذا الغزو التركى.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه يجب أن يكون هناك حماية للأقلية الأكراد، ويكون كذلك هناك حماية للاجئين السوريين فى تركيا، وأن يكون هناك مراقبة من المجتمع الدولى الصليب الأحمر لأوضاع اللاجئين السوريين فى تركيا، وتصدى قوى لجرائم أردوغان.

Advertisements