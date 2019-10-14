شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تناقش اليوم قرار استبدال التوك توك بالمينى فان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الإثنين سيناقش قضايا هامة، الأولى بشأن متابعة التوصيات التى صدرت من اللجنة فى وقت سابق بشأن مواجهة انتشار التوك توك بدون ترخيص، ووضع الحلول المناسبة لذلك.

وقالت النائبة دينا عبد العزيز، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن اللجنة ستستمع إلى المبادرة التى أعلنت عنها الحكومة فى وقت سابق بشأن قرار استبدال التوك توك بمينى فان.

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وأشارت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستناقش متابعة إجراءات الحكومة بشأن إعادة هيكلة هيتى نظافة وتجميل محافظتى الجيزة والقاهرة.