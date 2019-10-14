شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تناقش اليوم قرار استبدال التوك توك بالمينى فان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الإثنين سيناقش قضايا هامة، الأولى بشأن متابعة التوصيات التى صدرت من اللجنة فى وقت سابق بشأن مواجهة انتشار التوك توك بدون ترخيص، ووضع الحلول المناسبة لذلك.
وقالت النائبة دينا عبد العزيز، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن اللجنة ستستمع إلى المبادرة التى أعلنت عنها الحكومة فى وقت سابق بشأن قرار استبدال التوك توك بمينى فان.
وأشارت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستناقش متابعة إجراءات الحكومة بشأن إعادة هيكلة هيتى نظافة وتجميل محافظتى الجيزة والقاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر "محلية البرلمان" تناقش اليوم قرار استبدال التوك توك بالمينى فان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.