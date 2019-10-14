شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تنسيقية شباب الأحزاب تعقد صالون ثقافى حول إعلاء ثقافة الحوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الصالون السياسى الثانى، بمقر حزب التجمع، وذلك اليوم الاثنين، حيث تعقد التنسيقية جلستين على مدار يوم واحد، الأولى تحت عنوان "الديمقراطية وإعلاء ثقافة الحوار"، والثانية حول دور المرأة فى العمل السياسى والاجتماعى.

وتحمل الجلسة الأولى عنوان "الديمقراطية و إعلاء ثقافة الحوار"، حيث يتحدث فى هذه الجلسة كل من النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وأحمد صبرى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثل حزب مستقبل وطن، ومحمد أبو النجا - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثل حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وأحمد مشعل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثل حزب المصريين الأحرار .

الجلسة الثانية تتحدث فيها سها سعيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين و ممثلة لشباب السياسيين وتتحدث عن "الموظفة .. تفعيل دور رعاية الأطفال فى مقرات العمل"، وكذلك إيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثلة لحزب الشعب الجمهورى وتتحدث عن "دور المرأة فى رفع الوعى السياسى "، ومارسيل سمير عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثلة لحزب التجمع وتتحدث عن "رائدات الأعمال : دليل المبادرات الاقتصادية للمرأة".

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وتتضمن الجلسة الثانية أيضًا حديثًا لغادة على عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثلة لشباب السياسيين وتتحدث عن "نحو تأهيل الكوادر النسائية للعمل السياسى"، ومحمد عزمى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثل لحزب الحركة الوطنية ويتحدث عن "رفع الوعى".