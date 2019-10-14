شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامية إماراتية تهاجم دعم الدوحة للغزو التركى بسوريا: السياسة القطرية ملطخة بالعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت مريم الكعبى، الإعلامية الإماراتية، هجوما عنيفا على الموقف القطرى الداعم للعدوان التركى على سوريا وتبرير جرائم الرئيس التركى ضد السوريين.

وقال الإعلامية الإماراتية فى تغريدة له عبر له عبر حسابه الشخصى على "تويتر":"يبرز وجه السياسة القطرية التي وظفت المال لدعم الإرهابيين ولنشر الفوضى ومحاربة الدول العربية بسلاح الدعاية والشائعات وتمويل الميليشيات المسلحة وشراء الذمم وتأجير المرتزقة وغسل السمعة بصفقات الفساد والرشاوي"

وأضافت الإعلامية الإماراتية:"وجه السياسة القطرية تلطخ بالعار ، كما باعت محيطها العربي وقضايا أمتها وعمق أمنها القومي وتحولت رسمياً بعد تحفظها على إدانة العدوان التركي على سوريا إلى الوكيل الرسمي والعلني للمحتل والغاصب والطامع".