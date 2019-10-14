شكرا لقرائتكم خبر عن كيف صفعت "باكستان" قطر فى اتفاقية شراء الغاز المسال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع "قطريليكس"، أنه يوما بعد يوم تنكشف خيوط الفساد داخل أسرة تميم بن حمد عبر الاعتماد على دفع الرشاوى لعدد من المسؤولين في مختلف الدول من أجل الحصول على صفقات بطرق ملتوية.

وقال موقع قطريليكس، إن آخر تلك القضايا ما كشفت عنه التحقيقات الباكستانية مؤخرا من وجود فساد في صفقة استيراد إسلام آباد الغاز المسال من قطر حيث قررت السلطات الباكستانية استمرار حبس رئيس وزراء باكستان السابق شاهد عباسي و 2 من معاونيه هما وزير المالية السابق مفتاح إسماعيل ومدير شركة النفط الوطنية السابق شيخ عمران الحق، على ذمة التحقيق في قضية الغاز القطري المسال.

وأضاف موقع قطريليكس، أن حكومة تميم بن حمد وقعت مع السلطات الباكستانية اتفاقية بيع الغاز المسال في فبراير عام 2016 وضمت تلك البنود شبهات حول تسعير الغاز القطري وسرية بعض البنود الأخرى في الصفقة التي تلزم باكستان باستيراد الغاز القطري المسال لمدة 15 عاما مقابل 16 مليار دولار.

وأشار إلى أنه فور انكشاف مخطط الفساد في صفقة استيراد الغاز القطري يتم حاليا بحث الطرق القانونية لتجميد تلك الصفقة وعدم إرسال المزيد من الدفعات المالية للدوحة، حيث تحقق الحكومة الباكستانية في ارتكاب عباسي ومعاونيه ممارسات غير قانونية تتعلق بعقود استيراد وتوزيعِ الغاز القطري حيث تم تفضيل عدد من الشركات على أخرى قدمت عروضا مالية أعلى مما كبد باكستان خسائر بالملايين.