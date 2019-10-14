اليوم.. الهيئة الإنجيلية تنظم ملتقى الحوار العربي الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
تنظم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الاثنين، ملتقى الحوار العربي الأوروبي السابع، حتى يوم 17 أكتوبر الجاري في مقر الهيئة الإنجيلية بالنزهة.
من المقرر، أن يشارك باللقاء الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من الشخصيات العامة من الدول العربية والأوروبية بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وعدد من الشخصيات المهمة، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ورجال الفكر والثقافة.
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