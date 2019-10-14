إصابة 13 في تصادم على الطريق الحر ببنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
أصيب 13 شخصًا، اليوم الاثنين، إثر حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف، بتقاطع الطريق الإقليمي، على الطريق الحر بمدينة بنها، اتجاه محافظة المنوفية، ونقلوا المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي، وتولت النيابة التحقيق.
وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، باصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف بتقاطع الطريق الإقليمى مع الطريق الحر بمدينة بنها، في اتجاه محافظة المنوفية.
على الفور انتقل العميد أحمد صبيح وكيل مرور القليوبية، وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا، ونقلوا جميعًا لمستشفى بنها الجامعي، وجرى خروج 8 حالات لاستقرار حالتهم ومازال باقي المصابين بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم وتولت النيابة التحقيق.
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