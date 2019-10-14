اليوم.. احتفالية "أم البطل" بنقابة الصحفيين بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
يشارك فريق "فرحة" الغنائي في احتفالية "أم البطل" التي تقيمها نقابة الصحفيين، اليوم الاثنين، بالتعاون مع مؤسسة سلوى علوان للثقافة والفنون والتنمية بمناسبة أعياد أكتوبر، وتكرّم فيه رموز الحرب وأسر شهداء الإرهاب.
ويقوم فريق فرحة التابع لمؤسسة سلوى علوان بتقديم حفل غنائي وطني بقيادة الموسيقار الكبير الدكتور سمير القمري، ويقوم بالغناء فيها المطربون الجدد إسلام علاء، إسماعيل جاد، أميرة الشاذلي، تغريد محمود، أسماء فوده، هدير محمود، نورا عبدالمنعم، سندس عبدالتواب، فيروز إسماعيل وذلك مع إسلام القمري، أحمد محمود، خالد زين، أسامه القمري، خالد السيسي.
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