زيارة بوتين للمملكة تعزز 93 عاما من علاقات الرياض وموسكو

بعد مرور 93 عاما على العلاقات السعودية الروسية، تبرز العلاقات السياسية بين المملكة وجمهورية روسيا الاتحادية راسخة في التاريخ السياسي بين البلدين، وتعود للعام 1926م عندما اعترف الاتحاد السوفيتي آنذاك بالمملكة العربية السعودية، ليصبح أول دولة في العالم تعترف بقيام المملكة.

وتم في عام 1930 تحويل القنصلية السوفيتية في جدة إلى سفارة، وفي عام 1938، تم استدعاء السفير السوفيتي في المملكة، بيد أن العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وروسيا أعيدت في عام 1990.

زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز لروسيا 4 أكتوبر 2017

شكلت الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا مؤخرا، وهي أول زيارة يقوم به ملك سعودي لموسكو، نقطة تحول في العلاقات الثنائية، وظهرت بوضوح خلال الزيارة روح التعاون والانفتاح ليس على المملكة فحسب، بل وعلى منطقة الشرق الأوسط برمتها أيضا.

وأطلق أثناء زيارة الملك سلمان إلى موسكو صندوق الاستثمارات العامة منصة روسية - سعودية للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، وكذلك منصة روسية - سعودية أخرى للاستثمار المشترك في مشروعات الطاقة والتنقيب عن النفط ومع ذلك، فإن تعاون المملكة لا يتوقف عند هذا الحد، فانطلاقا من «رؤية المملكة 2030» وأهدافها المتمثلة في تطوير الصناعة وتوطينها، وبفضل تطابق وجهات النظر مع السعوديين، لابد من التأكيد على أهمية تعزيز اقتصاد البلدين بالقيمة، التي يمكن أن تضيفها العوائد المرتفعة، التي يحققها التعاون ضمن طيف واسع من القطاعات الاقتصادية في البلدين.

وعلى وجه التحديد، ينوه رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف إلى بداية التعاون مع المملكة العربية السعودية منذ العام 2015، فيقول: أنشأنا آنذاك شراكة مع صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية PIF، والذي التزم باستثمار 10 مليارات دولار في الاقتصاد الروسي، وهو أكبر التزام استثماري حتى الآن بمشروعات في روسيا. ومنذ ذلك الحين بحسب دميترييف، قطعت شراكتنا مع الصندوق شوطا طويلا، إذ نفذنا بشكل مشترك صفقات في مجالات البنى التحتية للنقل، والتصنيع والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات

وعرف التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خلال السنوات الأخيرة نسقا تصاعديا وتطورا ملموسا على جميع الأصعدة، وبخاصة في مجال الاستثمار والتبادل التجاري.

رئيس صندوق الاستثمارات الروسية: زيارة الملك سلمان تكللت بالنجاح

أكد رئيس صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة كيريل ديمتريف أن الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا الاتحادية تكللت بالنجاح الكبير.

وقال في كلمة ألقاها خلال لقائه بالإعلاميين السعوديين بفندق الريتزكارلتون في موسكو: إن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كان إيجابيا، وناقش عددا من القضايا والمسائل التي تهم المملكة وروسيا والمنطقة الإقليمية، ونرغب أن نرى الاستقرار في الشرق الأوسط، وكذلك التعاون الاقتصادي والاستثماري يزيد بيننا، كما جرى الاتفاق على عدد من الاتفاقيات المهمة كالتعاون العسكري وعدد من القضايا الأخرى» .

وأعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لجهودهما في تحسين وتطوير العلاقات مع روسيا الاتحادية.

وقال: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى عام 2015 الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عندما زار روسيا، وناقش الجانبان خلالها مستوى التعاون بين البلدين، وحينها لم تكن هناك أي استثمارات سعودية روسية، ما عدا قليل من الشركات، ولكن عددا كبيرا من الاتفاقيات بدأت تقريبا تتجاوز نقطة الصفر بعد زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين، لبحث استقرار أوضاع سوق النفط.

منتدى الاستثمار

تحدث رئيس صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة عن الاستثمارات بين البلدين ومنتدى الاستثمار، مشيرا إلى أن قيمة الاستثمارات بلغت حاليا 10 مليارات دولار، مبينا أن هذه المشروعات لها مزايا إيجابية كبيرة، وقال: نحن أعلنا عن سوق في مجال الطاقة والصندوق الآخر في مجال التكنولوجيا.

وبين أن الصندوق يسمح لشركات الخدمات الدولية للعمل مع شركة أرامكو السعودية، والحصول على الاستثمار والاستثمارات المشتركة، لافتا النظر إلى أن عددا من الشركات الروسية كشركة «سيبو»، التي تنتج المواد البترولية وشركة غاز التي تقوم على مشروعات الغاز الصناعي الروسي أعلنت عن خطط للعمل في المملكة العربية السعودية.

اهتمام كبير

بين أن رؤية المملكة 2030 لها اهتمام كبير في قطاعات المملكة من ناحية الاستثمار والاقتصاد لكي ينمو بشكل كبير، ونحن سعيدون بها، وكشف أن 200 شركة روسية سعودية كانت في الاتفاقيات المشتركة بين الشركات لإنتاج الأسمدة كشركة مدن، التي وقعت على اتفاقيات خلال منتدى الاستثمار السعودي الروسي الأول، وقال: نحن نرحب بالاتفاقيات المهمة الأخرى التي تم الإعلان عنها في المجال التقني والعسكري، وأنا واثق بأننا سنقوم بالاستمرار في مجال الطاقة والجهود المبذولة لاستقرار سعر النفط .

رجال الأعمال الروس

أشار إلى أن رجال الأعمال في روسيا معجبون بوجود وفد رجال الأعمال السعودي في روسيا الذين يحظون بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقال: لقد عملنا من الصباح إلى المساء في روسيا مع الوزراء ورجال الأعمال للتعاون بين الطرفين»، مشيرا إلى أن لقاء خادم الحرمين الشريفين مع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف كان ناجحا، وتم فيه الاتفاق على تسريع الخطوات لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

الملفات المتناولة

الأزمة السورية

الوضع باليمن

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ممارسات إيران بالمنطقة

نتائج قمم الرياض

توقيع 4 بروتوكولات

توقيع حزمة من الاتفاقيات السعودية الروسية:

مذكرة تفاهم بين وزارتي التجارة في البلدين

برنامج تعاون في المجالات الزراعية

خارطة طريق سعودية روسية للتعاون الاقتصادي والتجاري

توريد أنظمة عسكرية وتوطين تقنية الأنظمة في المملكة

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية والحماية الاجتماعية

مذكرة تفاهم لإنشاء منصة روسية سعودية للاستثمار في مجال الطاقة

برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين روسيا والمملكة

مذكرة تفاهم لإنشاء منصة للاستثمار في مجال التكنولوجيا

تعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية

مذكرة تفاهم خاصة للاستثمار في مشاريع للطرق والقطارات الخفيفة

جلسة المباحثات

إنشاء صندوق مشترك بقيمة 3.75 مليارات ريال

إنشاء خطوط شحن مباشرة بحري وجوي

عمل دراسات جدوى اقتصادية

تسهيل العقبات الاقتصادية بين البلدين

مساهمات الشركات في رأس المال الأولي