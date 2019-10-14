ولي العهد دشن المرحلة الجديدة لآفاق التعاون عبر بوابة G20

عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي ترأس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية اجتماعا في مدينة أوساكا اليابانية، على هامش قمة العشرين G20 في يونيو 2019.

وحمّل الرئيس الروسي في الاجتماع ولي العهد نقل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على دعوته لزيارة المملكة العربية السعودية، مبديا تطلعه لهذه الزيارة.

استضافة قمة G20

وعبر الرئيس الروسي عن سروره بلقاء ولي العهد، ومناقشة الموضوعات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام والعمل المشترك، كما رحب بوتين باستضافة المملكة لقمة دول مجموعة العشرين القادمة، معربا عن ثقته بأن رئاسة المملكة لأعمالها ستسهم في حل الموضوعات، التي تحظى باهتمام دولي، وأكد دعم بلاده للمملكة لإنجاح أعمال قمة مجموعة العشرين القادمة.

المشاركة في مؤتمر الأمن

على الصعيد نفسه، زار وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز روسيا الاتحادية في 24 أبريل الماضي، للمشاركة في مؤتمر الأمن الدولي الثامن في موسكو وعقد لقاءات عدة.

التعاون بين الأقوياء

المملكة العربية السعودية وروسيا تملكان تاريخا طويلا من الحوار البناء والاتفاقات الناجحة بصفتهما أكبر منتجين للنفط في العالم، فإن الدولتين كثيرا ما اتبعتا نهجا واحدا، إزاء تحديات سياسية واقتصادية كبرى، فيما شكلت الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى روسيا مؤخرا، نقطة تحول في العلاقات الثنائية.

تقرير الهيئة العامة للاستثمار السعودية

2015:

208 مليارات ريال إجمالي رصيد الاستثمارات في المملكة في قطاعات مختلفة «صناعة خدمات مالية وتأمين وغيرها»، تمثلت من خلال 11 ألف ترخيص استثماري ممنوح للشركات الأجنبية، فيما بلغ إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية الروسية مقارنة بالاستثمارات في المملكة 18 مليون دولار، منها: 15 في قطاع الصناعات التحويلية، و2.5 مليون في قطاع الخدمات، عبر 22 مشروعا.

توجه رجال الأعمال السعوديين والروس لإطلاق شركة سعودية - روسية بمليار دولار؛ قد يرتفع إلى 4 مليارات دولار.

التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري

1994

التوقيع على اتفاق للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين البلدين، وذلك في ختام زيارة رئيس الوزراء الروسي الأسبق فيكتور تشير نوميردين للمملكة.

2002

افتتاح الدورة الأولى للجنة السعودية الروسية المشتركة

Advertisements

2002

انطلاق مجلس الأعمال السعودي الروسي

2002

عقد المؤتمر الأول لرجال الأعمال الروسي السعودي المشترك للتعاون التجاري والاقتصادي

2003 – 2008

زاد حد التبادل من 211.8 إلى 488.7 مليون دولار أميركي «بلغت قيمة الصادرات الروسية 465.9 مليون دولار أميركي»، وشملت الصادرات المعادن والمنتجات المعدنية، والعلف والورق والكارتون والخشب وسيارات الشحن.

2015

وقعت المملكة مع روسيا 6 اتفاقيات للتعاون في المجالات العسكرية والنفطية والإسكان والمجالات السلمية للطاقة النووية.

2008

زار الرياض وفد من رجال مصرف روسيا المركزي و5 مصارف روسية أخرى.

2007

التوقيع على مذكرة التعاون والتفاهم بين مصرف»فنيش إيكونوم بانك»، ومصرف «روس ايكونوم بنك» من جهة والصندوق السعودي للتنمية من جهة أخرى.

2004

افتتاح مكتب للشركة الروسية المساهمة ستروي ترانس غاز، في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية.

2004

التوقيع على اتفاقية بين الشركة الروسية المساهمة «لوكويل أوفرسيز هولدنج» والمملكة العربية السعودية، حول مساهمة الشركة الروسية في عمليات التنقيب وبناء مصنع لتسييل الغاز بجانب حقل «غوار».