ولي العهد دشن المرحلة الجديدة لآفاق التعاون عبر بوابة G20

وحمّل الرئيس الروسي في الاجتماع ولي العهد نقل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على دعوته لزيارة المملكة العربية السعودية، مبديا تطلعه لهذه الزيارة.
استضافة قمة G20
وعبر الرئيس الروسي عن سروره بلقاء ولي العهد، ومناقشة الموضوعات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام والعمل المشترك، كما رحب بوتين باستضافة المملكة لقمة دول مجموعة العشرين القادمة، معربا عن ثقته بأن رئاسة المملكة لأعمالها ستسهم في حل الموضوعات، التي تحظى باهتمام دولي، وأكد دعم بلاده للمملكة لإنجاح أعمال قمة مجموعة العشرين القادمة.
المشاركة في مؤتمر الأمن
على الصعيد نفسه، زار وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز روسيا الاتحادية في 24 أبريل الماضي، للمشاركة في مؤتمر الأمن الدولي الثامن في موسكو وعقد لقاءات عدة.
التعاون بين الأقوياء
المملكة العربية السعودية وروسيا تملكان تاريخا طويلا من الحوار البناء والاتفاقات الناجحة بصفتهما أكبر منتجين للنفط في العالم، فإن الدولتين كثيرا ما اتبعتا نهجا واحدا، إزاء تحديات سياسية واقتصادية كبرى، فيما شكلت الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى روسيا مؤخرا، نقطة تحول في العلاقات الثنائية.
تقرير الهيئة العامة للاستثمار السعودية
2015:
208 مليارات ريال إجمالي رصيد الاستثمارات في المملكة في قطاعات مختلفة «صناعة خدمات مالية وتأمين وغيرها»، تمثلت من خلال 11 ألف ترخيص استثماري ممنوح للشركات الأجنبية، فيما بلغ إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية الروسية مقارنة بالاستثمارات في المملكة 18 مليون دولار، منها: 15 في قطاع الصناعات التحويلية، و2.5 مليون في قطاع الخدمات، عبر 22 مشروعا.
توجه رجال الأعمال السعوديين والروس لإطلاق شركة سعودية - روسية بمليار دولار؛ قد يرتفع إلى 4 مليارات دولار.
التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري
1994
التوقيع على اتفاق للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين البلدين، وذلك في ختام زيارة رئيس الوزراء الروسي الأسبق فيكتور تشير نوميردين للمملكة.
2002
افتتاح الدورة الأولى للجنة السعودية الروسية المشتركة
2002
انطلاق مجلس الأعمال السعودي الروسي
2002
عقد المؤتمر الأول لرجال الأعمال الروسي السعودي المشترك للتعاون التجاري والاقتصادي
2003 – 2008
زاد حد التبادل من 211.8 إلى 488.7 مليون دولار أميركي «بلغت قيمة الصادرات الروسية 465.9 مليون دولار أميركي»، وشملت الصادرات المعادن والمنتجات المعدنية، والعلف والورق والكارتون والخشب وسيارات الشحن.
2015
وقعت المملكة مع روسيا 6 اتفاقيات للتعاون في المجالات العسكرية والنفطية والإسكان والمجالات السلمية للطاقة النووية.
2008
زار الرياض وفد من رجال مصرف روسيا المركزي و5 مصارف روسية أخرى.
2007
التوقيع على مذكرة التعاون والتفاهم بين مصرف»فنيش إيكونوم بانك»، ومصرف «روس ايكونوم بنك» من جهة والصندوق السعودي للتنمية من جهة أخرى.
2004
افتتاح مكتب للشركة الروسية المساهمة ستروي ترانس غاز، في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية.
2004
التوقيع على اتفاقية بين الشركة الروسية المساهمة «لوكويل أوفرسيز هولدنج» والمملكة العربية السعودية، حول مساهمة الشركة الروسية في عمليات التنقيب وبناء مصنع لتسييل الغاز بجانب حقل «غوار».
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