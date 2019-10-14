فوز قيس سعيد برئاسة تونس

كشفت أولى نتائج استطلاعات الرأي بعد غلق مراكز الاقتراع لجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس عن فوز كبير للمرشح المستقل قيس سعيد.

وكشفت الاستطلاعات التي قامت بها مؤسسة «ايمرود» عن فوز سعيد بنسبة 53. 72 % من مجموع الأصوات مقابل 47. 27 % للمرشح نبيل القروي رئيس حزب «قلب تونس».

يأتي ذلك فيما بلغت النسبة العامة للمشاركة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية 57.8 بالمائة حسب ما أعلن عنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون والذي بين أنه تم احتساب 70 بالمائة من مجموع مراكز الاقتراع وجاري احتساب نسب المشاركة في بقية المراكز. فيما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات في الخارج 23.5 بالمائة.

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