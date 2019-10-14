كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة الإيرانية تكشف ذعر الملالي من مظاهرات "لردغان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المقاومة الإيرانية إنّ انتفاضة أهالي ”لردغان“ بمحافظة جهارمحال وبختياري في إيران، تسببت في رعب شديد لقادة الملالي، مشيرة إلى أن الملالي الحاكمون أبدوا خوفهم وذعرهم أيضا من انتفاضة الشعب العراقي ضد عملاءه.

وأوضحت المقاومة أن محمود فلاحتي، ممثل خامنئي في رشت وخطيب صلاة يوم الجمعة هذا الأسبوع، أبدى خشيته من الانتفاضة المستمرة لأهالي لردغان، داعيًا إلى قمع مثل هذه الانتفاضات.

وأكد قائلا:"في الأسبوع الماضي سمعتم عن حادثة وقعت في قرية جنار محمودي في لردغان وقالوا إن بعض الناس مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية، لذا فإن جميع وسائل الإعلام المضادة للثورة استغلت ذلك الحادث".

وأوضح أنه من الواجب على المسؤولين منع الأعداء من استغلال مثل هذه الأحداث، قائلا"عليكم بالرصد المبكر وخنقهم قبل القيام بالعمل، لأننا نعمل من أجل ثورة إسلامية شعبية، وعلينا أن لا نبقى متفرجين حتى يحدث ما يحدث».

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كما أبدى فلاحتي قلقه من انتفاضة الشعب العراقي، واعترف أيضًا أن أحد أهداف الانتفاضة هو تسليط الضوء على تدخل النظام الإيراني في العراق.

وأما ممثل خامنئي في مدينة مشهد، المدعو علم الهدى خطيب مدينة الجمعة، قال بخصوص الأزمات التي حاصرت النظام، إنّ أكثر الحروب الاقتصادية التي لم يسبق لها مثيل تم فرضها على النظام في سياق أقصى قدر من الضغط والعمل على تقويض النظام والإطاحة به.

وأكد في خطبة صلاة الجمعة في مشهد هذا الأسبوع:إن نظامنا في هذا البلد وفي المنطقة محاط بهجوم سداسي الأضلاع من قبل العدو مع كل قدراته وقوته، وقد فرضت علينا حرب اقتصادية غير مسبوقة، قائلا "إنهم يعملون في سياق أقصى قدر من الضغط ويعملون على تقويض النظام والإطاحة به".

