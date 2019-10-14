كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس سوريا الديمقراطي: "أردوغان" يريد الاستحواذ على قطعة من الأراضي السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رياض سليمان الحمود، رئيس مجلس سوريا الديمقراطي، إن الهدف الأساسي للعملية العسكرية التركية في شمال سوريا، هو الاستحواذ على قطعة من الأراضي سوريا، لافتَا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لديه طموح في السيطرة على الأراضي السورية من حلب إلى مدينة الموصل.

وتابع رئيس مجلس سوريا الديمقراطية، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج " كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس التركي يريد إعادة إحياء الدولة العثمانية القديمة تحت إسم الإسلام، مستغلًا في ذلك رضاء المجتمع الدولي في لحظة من اللحظات، عما يسمى بالإسلام المعتدل.

ولفت إلى أن حديث الرئيس التركي، على أن الهدف من العملية العسكرية التركي في شمال سوريا محاربة الإرهاب، أمر لا يصدق من قبل أي شخص عاقل، خاصة أنه لا يوجد أي إرهاب في شمال سوريا.

وأضاف أن قوات سوريا الديمقراطية، عبارة عن مجموعة منظمة داخل سوريا قاتلت الإرهاب ولا تهدد أحد، وحاولت هذه القوى إرسال رسائل عديدة لأنقرة، لحل أي مشاكل بين تركيا وهذه القوات، لكن لأن هذه القوات ليست متأسلمة لم ينجح هذا الأمر.

وأشار إلى أن الرئيس التركي قدم دعمًا لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، لافتَا إلى أن تركيا سمحت بتقديم الدعم الاقتصادي والاستراتيجي لهذا التنظيم الإرهابي، وقامت بشراء منهم النفط السوري المهرب، معقبًا: "روسيا قامت بتصوير بيع داعش البترول لتركيا، وقامت بنشر هذا الامر عندما كان العلاقات متوترة بين الجانبين".