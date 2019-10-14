كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة "قيس سعيد" لمن لم ينتخبه من شعب تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، قيس سعيد، عقب الإعلان عن تفوقه في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، والذي أظهرته النتائج التقديرية لاستطلاعات رأي، عن شكره وامتنانه "للشعب التونسي الحر"، الذي اختاره.

وقال "سعيد" في مؤتمر صحفي: "شكرا لمن انتخبني وشكرا لمن لم ينتخبني وشكرا لأحرار تونس من أعماق الأعماق، وشكرا للشباب والشيوخ وحتى للأطفال، الذين فتحوا صفحة جديدة في التاريخ".

وتابع: "يا شعب تونس العظيم أعطيتم درسا للعالم كله، وهي ثورة بمفهوم جديد هي ثورة في إطار الدستور مع التمسك بالشرعية، هي ثورة لم يعهدها الفلاسفة وعلماء الاجتماع وعلماء السياسة، أبهرتم العالم بما قمتم به".

وأضاف "ليطمئن الجميع على أنني سأحمل الرسالة والأمانة بكل صدق وإخلاص، سأحملها بأعبائها وأوزارها بإخلاص، ها أنتم اليوم تحققون ما تريدون، الدولة ستستمر بتعهداتها الدولية، ليطمئن الكثيرون لأننا نعي حجم المسؤولية".

وأكمل سعيد: "علاقاتنا في الداخل ستبنى على الثقة والمسؤولية وسنعمل في إطار الدستور واحترام القانون".

وأتم قيس سعيد "سنعمل من أجل القضايا العادلة وأولها القضية الفلسطينية، وأتمنى أن نبني علاقات جديدة جيدة مع الأمم والشعوب في إطار الإنسانية".

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فوز "قيس سعيد" بالانتخابات